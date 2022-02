Neymar cita Xavi e Iniesta para elogiar companheiro de PSG: 'Um gênio'

Jogar com Xavi e Iniesta é um privilégio para poucos. A dupla, que marcou época no Barcelona e na seleção espanhola, ficou conhecida pelo excelente toque de bola, criatividade e pelos muitos títulos. E para Neymar, se tornou a régua comparatória para grandes meio-campistas.

E o brasileiro, questionado, resolvou usar a dupla para elogiar um de seus parceiros no PSG.

Trata-se de Marco Verratti, titular do Paris Saint-Germain e na seleção italiana. Reconhecido como um dos melhores do mundo em sua posição já a alguns anos, foi apontado por Neymar como estando no mesmo patamar de Xavi e Iniesta.

"Sabia que Verratti era um excelente jogador, mas não sabia que ele era tão espetacular. É um gênio, é um dos melhores com quem joguei, junto com Xavi e Iniesta." declarou o atacante, em entrevista concedida após a vitória do PSG sobre o Real Madrid por 1 a 0, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Voltando de lesão após longo período de inatividade, Neymar saiu do banco na segunda etapa e deu o passe decisivo para o gol de Mbappé, nos acréscimos, que deu a vitória ao time francês.

Já Verratti jogou os 90 minutos e foi muito elogiado pela atuação, apesar de novamente ter levado cartão amarelo ainda na primeira etapa.

Agora, o PSG de Neymar, Messi, Mbappé e Verratti, por que não, volta aos gramados neste sábado (19), diante do Nantes, pela Ligue 1.