Iniesta cogita retomar dupla com Xavi no comando do Barcelona

A dupla - que marcou época dentro de campo - pode retornar no futuro para o banco de reservas

Grandes amigos, meiocampistas e jogadores de futebol, Xavi e Iniesta formaram uma dupla que marcou época, não só no mas também na seleção espanhola. Se Messi é o craque do clube catalão na era do Tiki-Taka, a dupla dos espanhóis era a alma daquele time. Agora, já começam a pensar em voltar ao Barça, em outra situação: no banco de reservas.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Hoje, Xavi treina o Al-Sadd, equipe do Qatar, e foi muito especulado no Barcelona, até chegando a revelar que recusou uma proposta dos catalães. Iniesta joga no Vissel Kobe, do , mas já revelou que gostaria de ser treinador no futuro. Ou seja: ainda temos alguns anos para que a dupla possa retornar ao clube catalão.

De acordo com Iniesta, "Vejo bem a ideia da dupla Xavi - Iniesta, mas ela ainda é impossível. Não sei gostaria de treinar alguma equipe específica, mas eu vejo cada vez melhor a ideia de ser treinador de futebol e ir evoluindo

Un privilegio tantos años a tu lado! Pero aún no hemos terminado!!! pic.twitter.com/rZhtf6oSjr — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 21, 2015

Iniesta também falou sobre Quique Setién, novo treinador do Barça, e sobre as especulações que colocavam Xavi no comando do Barcelona.

"Eu gosto de Setién. Já conversamos antes, é um treinador que tem uma forma de entender e praticar futebol com muita posse de bola, jogando pro ataque. Creio que pode dar muito certo. Xavi? Sempre gosto de Xavi, para qualquer ocasião. Ele será treinador do Barcelona, mas não sei em que momento."

A era Setién se inicia no Barcelona neste próximo domingo (19), às 17h (de Brasília) quando o clube catalão enfrenta o Granada, pela 20ª rodada da .