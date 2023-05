Newcastle x Brighton ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram nesta quinta-feira (18), em duelo atrasado da 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Newcastle e Brighton se enfrentam na tarde desta quinta-feira (18), às 15h30 (de Brasília), no St. James' Park, em jogo atrasado da 25ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de um empate fora de casa contra o Leeds United, o Newcastle busca vencer o seu confronto contra o Brighton, o que deixaria a equipe ainda mais próxima de garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Do outro lado, o Brighton chega para o confronto contra o Newcastle embalado após vencer o vice-líder Arsenal no Emirates Stadium por 3 a 0. A equipe comandada pelo italiano Roberto De Zerbi chega para as últimas rodadas lutando por uma vaga em competições europeias na próxima temporada.

Prováveis escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Joelinton, Guimarães, Willock; Isak, Wilson, Almirón.

Brighton: Steele; Caicedo, Dunk, Colwill, Estupiñán; Gross, Gilmour, Buonanotte, Mac Allister, Mitoma; Ferguson.

Desfalques

Newcastle

Emil Krafth, Jamaal Lascelles, Sean Longstaff e Matt Ritchie, lesionados, desfalcam o Newcastle.

Brighton

Adam Lallana, Solly March, Adam Webster, Jakub Moder, Jeremy Sarmiento e Tariq Lamptey, lesionados, desfalcam o Brighton.

Quando é?