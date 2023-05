Newcastle x Arsenal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram neste domingo (7), pela 35ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Na caça ao líder, o Arsenal visita o Newcastle na tarde deste domingo (7), a partir das 12h30 (de Brasília), no St. Jame's Park, em Newcastle, pela 35ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na terceira posição do inglês com 65 pontos, o Newcastle entra em campo precisando vencer para se manter firme dentro do G-4. Além disso, a equipe mandante sabe que pode dificultar, e muito, a caminhada do rival em busca do título. Krafth e Lascelles são desfalques certos, enquanto Longstaff e Saint-Maximin, com problemas físicos, são dúvidas.

Já o Arsenal, vice-líder com 78 pontos, sabe que não pode mais tropeçar, além de torcer por tropeços do Manchester City para retomar a ponta da tabela. O brasileiro Gabriel Magalhães é dúvida para Arteta, devido a questões físicas, enquanto Elneny, Saliba e Tomiyasu continuam no departamento médico.

Prováveis escalações

Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Bruno Guimarães, Willock, Joelinton, Isak, Murphy e Wilson.

Arsenal: Ramsdale, White, Holding, Kiwior, Zinchenko, Partey, Xhaka, Odegaard, Martinelli, Saka e Gabriel Jesus.

Desfalques

Newcastle

Krafth e Lascelles estão no departamento médico.

Arsenal

Tomiyasu, Elneny e Saliba continuam se recuperando de lesões.

