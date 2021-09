Náutico x CRB: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta terça-feira (28), pela 27ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Náutico, querendo se recuperar, recebe o CRB nesta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), pela 26ª rodada da Série B , no Estádio dos Aflitos. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e no Premiere , pelo pay-per-view. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x CRB DATA Terça-feira, 28 de setembro de 2021 LOCAL Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata - PE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dewson Freitas (PA)

Assistentes: Márcio Correia Dias (PA) e Hélcio Neves (PA)

Quarto árbitro: José Woshington da Silva (PE)

VAR: Pathrice Wallace Maia (RJ)

Assistente do VAR: Diogo Silva (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Timbu busca o triunfo em seus domínios / Foto: Tiago Caldas/CNC

SporTV, na TV fechada, e Premiere, no pay-per-view, são os canais que exibirão o jogo desta terça-feira (28). Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NÁUTICO

Em péssima fase após começo arrasador na Série B, o Náutico apostou no retorno do técnico Hélio dos Anjos, demitido a um mês, para estancar a sangria e se recuperar.

Para o duelo, o time terá o retorno dos zagueiros Camutanga e Rafael Ribeiro, suspensos contra o Remo .

Provável escalação do Náutico: Jefferson (Alex Alves); Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e Breno; Rhaldney e Matheus Trindade; Jean Carlos, Júnior Tavares e Vinícius; Álvaro.

CRB

Na quarta colocação , o CRB vive boa fase na Série B, mas vem de derrota para o Avaí e vê outras equipes no retrovisor.

Sem Marthã, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Claudinei deve ser utilizado como titular.

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Jajá, Pablo Dyego (Emerson) e Nicolas Careca.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 2 Londrina Série B 21 de setembro de 2021 Remo 1 x 0 Náutico Série B 24 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Náutico Série B 1 de outubro de 2021 19h (de Brasília) Náutico x Goiás Série B 5 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 0 x 1 CRB Série B 21 de setembro de 2021 CRB 1 x 2 Avaí Série B 25 de setembro de 2021

Próximas partidas