Náutico x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta terça-feira (17), pela 19ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Cruzeiro visita o Náutico nesta terça-feira (17), às 19h (de Brasília), nos Aflitos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, busca reencontrar o caminho da vitória para seguir na luta contra a Série C. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Cruzeiro DATA Terça-feira, 17 de agosto de 2021 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves (MS) e Márcia Bezerra (RO)

Quarto árbitro: Diego Fernando Silva (PE)

ONDE VAI PASSAR?

O Cruzeiro busca a vitória na Série B 2021 /Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O SporTV e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo desta terça-feira, nos Aflitos. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com apenas 18 pontos e lutando contra o rebaixamento, o Cruzeiro entra em campo buscando reencontrar o caminho da vitória, após dois empates consecutivos - nos últimos 12 jogos, registra apenas um triunfo.

Para o confronto nos Aflitos, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com lateral-esquerdo Jean Victor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Pereira é o provável substituto.

Já o Náutico, por outro lado, vem de quatro derrotas seguidas, e agora mira apenas nos três pontos, de acordo com o técnico Hélio dos Anjos.

"Terça-feira nós temos um jogo em casa que não tem como a gente não fazer prevalecer o mando de campo, não fazer o resultado", afirmou o treinador.

Provável escalação da Cruzeiro: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Flávio, Giovanni e Rafael Sobis; Welington Nem, Bruno José e Marcelo Moreno.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Yago, Camutanga e Bryan; Matheus Trindade, Rhaldney e Marciel; Jean Carlos, Vinícius e Caio Dantas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 2 Vitória Série B 11 de agosto de 2021 Cruzeiro 1 x 1 Sampaio Corrêa Série B 14 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Confiança Série B 20 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) CRB x Confiança Série B 29 de agosto de 2021 16h (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 2 x 0 Náutico Série B 11 de agosto de 2021 Avaí 2 x 0 Náutico Série B 14 de agosto de 2021

Próximas partidas