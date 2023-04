Napoli x Milan ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste domingo (2), pela 28ª rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na TV e na internet

Vem aí mais um jogaço! Napoli e Milan se enfrentam na tarde deste domingo (2), no Estádio Olímpico Roma, a partir das 15h45 (de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmitida ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Líder isolado com 71 pontos, o Napoli entra em campo querendo abrir ainda mais distância na tabela para se aproximar cada vez mais dos títulos. A equipe mandante acabou vendo Osimhen se lesionar na data Fifa e ficará sem o jogador pelos próximos dias.

Já o Milan vem de derrota na rodada passada e acabou caindo para o quinto lugar, com 48 pontos. Os Rossoneri estão com Kalulu e Ibrahimovic no departamento médico.

Prováveis escalações

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Giroud.

Desfalques

Napoli

Victor Osimhen está no departamento médico.

Milan

Zlatan Ibrahimovic e Pierre Kalulu estão no departamento médico.

