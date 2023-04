Napoli x Milan ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas da Champions League

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (18), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Precisando reverter o placar, o Napoli recebe o Milan na tarde desta terça-feira (18), às 16h (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. Os Rossoneri ganharam o primeiro confronto por 1 a 0. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

O Napoli entra em campo com a obrigação de vencer por dois gols de diferença se quiser ficar com a classificação. Em entrevista coletiva, o técnico Luciano Spalletti mostrou confiança na busca pelo resultado. "Temos experiência considerável de alto nível pois fizemos muitos jogos neste torneio em que mostramos maturidade e caráter. Há sempre a possibilidade de virar resultados negativos e eliminatórias. Espero que a equipe seja capaz de fazer todas essas coisas", disse.

Do outro lado, o Milan, que voltou a disputar as quartas após 11 anos, quer seguir quebrando marcas e alcançar a semifinal, o que não consegue desde 2006-07. "Seria um erro pensar em defender porque temos uma vantagem mínima e vamos defrontar uma equipa que tem uma média de três a quatro golos marcados por jogo este ano. Temos de jogar o nosso jogo, em conjunto, e gerir bem a posse da bola. Nos jogos anteriores, cada equipa colocou a outra em dificuldade na defesa, por isso o vencedor será aquele que aproveitar ao máximo as suas ocasiões", afirmou o treinador Stefano Pioli

Em 161 jogos entre as equipes, o Milan tem 64 vitórias, além de 50 empates e 47 triunfos do Napoli na história do confronto.

Escalações

Escalação do Milan: Maignan; Calabria, Simon Kjaer, Tomori e Theo Hernández; Krunic e Sandro Tonali; Brahim Díaz, Bennacer e Rafael Leão; Giroud.

Escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia.

Desfalques

Milan

Ibrahimovic está lesionado.

Napoli

Giovanni Simeone está no departamento médico, enquanto Kim Min-Jae e Zambo Anguissa estão suspensos.

Quando é?