Na mira do Tottenham, Willian José tem oferta para renovar com a Real Sociedad

Atacante brasileiro é um pedido especial de José Mourinho; Spurs não querem pagar o valor da multa rescisória

Willian José tem em mãos uma oferta para renovar contrato com a . A Goal apurou que o atacante brasileiro passou a estudar na últimas horas uma extensão de vínculo até junho de 2025, com um reajuste salarial – o atual tem duração até junho de 2024.

A proposta de renovação foi a forma que a diretoria do clube espanhol encontrou para valorizar e, consequentemente, tentar segurar o goleador de 28 anos, que entrou nos planos do , numa informação avançada nesta quarta-feira pelo AS, da .

Para fechar com Willian José, que tem o desejo de jogar na , os Spurs já avisaram, no entanto, que não vão pagar o valor da multa rescisória: 70 milhões de euros (R$ 325 milhões). Querem reduzir ao máximo o valor da transferência.

Pedido especial do português José Mourinho, o atacante, que no defendeu Prudente, , e Grêmio, está no futebol espanhol desde 2014, tendo, antes da Real Sociedad, passado por , Real Zaragoza e Las Palmas.