Na mira do Flamengo, Thiago Mendes tem vontade de voltar ao Brasil

Rogério Ceni vê no jogador do Lyon o substituto ideal de Gerson

Após confirmar a venda de Gerson para o Olympique de Marseille, o Flamengo analisa o mercado de olho em um substituto. Conforme trazido pela Goal, Thiago Mendes, do Lyon, foi oferecido ao clube e recebeu o aval do técnico Rogério Ceni. A negociação, no entanto, é tratada como "muito difícil", mas o Rubro-Negro conta com o desejo do meia de voltar ao Brasil.

Conforme apurado pela Goal, Ceni entende que Thiago Mendes é o substituto ideal para Gerson, o treinador chegou a comandar o meio-campista nos tempos de São Paulo. Além disso, o jogador e sua família desejam voltar ao país e vai tentar convencer o Lyon a topar negocia-ló.

Inicialmente, a ideia do Flamengo é um empréstimo com opção de compra, algo que não enche os olhos da diretoria do Lyon, que já avisou que não pretende emprestar o atleta. Uma saída pode ser o empréstimo com obrigação de compra caso o meio-campista cumpra um determinado número de jogos com a camisa rubro-negra.

Em caso de um empréstimo, o Flamengo teria que bancar de forma integral o salário de Thiago Mendes, que hoje é mais do que o dobro do que o rubro-negro pagava para Gerson. A diretoria rubro-negra espera que o desejo de voltar ao Brasil também venha alinhado com a realidade salarial do mercado.

Além de Thiago Mendes, o Flamengo também tenta o empréstimo de Kenedy, do Chelsea. O jogador, que disputou a última temporada com a camisa do Granada, também viria por empréstimo com opção de compra. A diretoria conta com o apoio de Evandro Ferreira, empresário do atleta, para ter sucesso na negociação.