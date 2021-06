Oferecido ao Flamengo, Thiago Mendes agrada, mas clube trata como "muito difícil"

No futebol francês há quatro temporadas, meio-campista trabalhou com Rogério Ceni no São Paulo

Após confirmar a venda de Gerson para o Olympique de Marseille, o Flamengo analisa o mercado de olho em um substituto. Apesar de ter alguns nomes no elenco para o setor, a diretoria e o técnico Rogério Ceni entendem que é preciso fazer uma reposição e um nome que agrada bastante o treinador foi oferecido ao clube carioca nos últimos dias. Trata-se de Thiago Mendes, do Lyon. A informação foi trazida inicialmente pelo "GE" e confirmada pela Goal.

O jogador de 29 anos está no futebol francês há quatro temporadas e trabalhou com Ceni no São Paulo, mas segundo apuração da Goal, apesar de ser bem avaliado, a diretoria do Flamengo trata o negócio como "muito difícil". A ideia dos dirigentes rubro-negros é trazer alguém por empréstimo com valor do passe fixado, modelo de negócio descartado pelo Lyon. Além disso, o jogador recebe mais que o dobro do salário de Gerson.

O Lyon desembolsou cerca de 25 milhões de euros para comprar Thiago Mendes do Lille, também da França. Na última temporada, mesmo com forte concorrência no meio-campo, ele foi titular em 25 jogos e entrou no decorrer da partida em outros 10. O contrato do meio-campista com o time francês vai até 2023.

RETORNO DE THIAGO MAIA

Dentro do elenco, o grande candidato ao lugar de Gerson é Thiago Maia, que se recupera de uma grave lesão no joelho direito. O atleta, que tinha previsão de retorno apenas em agosto, pode ser a novidade do time de Rogério Ceni nos próximos jogos. Antes da partida contra o Red Bull Bragantino, o treinador falou sobre a situação do atleta.

"Thiago Maia treinou comigo hoje (18). Segunda-feira estamos programados para fazer uns 30 minutos de treino solto já, sem interrupção, com o pessoal que não jogar [contra o Red Bull Bragantino] e da base, para que a gente possa ter uma avaliação boa. Mas acho que há uma chance muito boa de o Thiago, não estando 100% em sua forma.. Mas há uma chance, principalmente porque é o último jogo do Gerson, despedida dele, de o Thiago estar relacionado para este jogo de quarta".