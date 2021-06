Flamengo "usa" seleção brasileira para tentar atrair Kenedy e o Chelsea

Diretoria argumenta que atleta pode recuperar o prestígio e entrar nos holofotes do Brasil

O Flamengo ainda está um pouco tímido no mercado na busca por reforços. A diretoria não esconde o desejo de dar novas peças ao técnico Rogério Ceni, mas deixa claro que a ideia é aproveitar oportunidades e evitar grandes investimentos. Foi justamente assim que o nome de Kenedy, do Chelsea, entrou em pauta no clube.

Aos 25 anos de idade e sem oportunidades no atual campeão da Champions League, Kenedy agrada boa parte da diretoria rubro-negra, que vê com bons olhos a possibilidade de trazer o jogador por empréstimo. Para convencer o ex-Fluminense e o próprio Chelsea, que deseja empresta-lo novamente para um clube na Europa, o Flamengo argumenta que ele pode recuperar prestígio e chegar até a seleção brasileira como Gabigol e vários outros nomes do clube que receberam oportunidades nos últimos anos.

Apesar da "guerra" com a CBF nos bastidores, o Flamengo entende que é a melhor vitrine no Brasil para um jogador que quer se reinventar e entrar nos holofotes da seleção brasileira e utiliza isso para atrair reforços. Na tentativa de "conquistar" Kenedy e o próprio Chelsea, o clube carioca tem no empresário do atleta, Evandro Ferreira, um grande parceiro. O agente também vê com bons olhos o retorno de seu cliente ao Brasil.

Ainda sem compromisso, o Flamengo abriu as portas do Ninho do Urubu para que Kenedy se recupere de uma lesão que sofreu no tornozelo. No entanto, o jogador ainda depende uma liberação do Chelsea para aproveitar as instalações do CT rubro-negro.

Kenedy desembarcou na Inglaterra em 2015 e era tido como uma grande promessa. O brasileiro não conseguiu se firmar nos Blues e foi emprestado para Newcastle, Getafe e Granada. Na última temporada, com a camisa do Granada, ele participou de 44 jogos e anotou oito gols. Caso o time espanhol quisesse exercer a compra definitiva do jogador, teria que desembolsar pelo menos 8 milhões de euros.