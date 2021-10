Fifa descarta Mundial de Clubes no Rio por questões econômicas

Entidade busca por mercado mais rentável e Emirados Árabes leva vantagem: Conmebol e CBF não eram entusiastas da ideia

O sonho do prefeito Eduardo Paes em sediar o Mundial de Clubes 2021 no Rio de Janeiro, após a desistência de Tóquio, durou pouco. Isso porque, como informou o GE, a Fifa sequer levou em consideração esta possibilidade.

Segundo apuração da Goal, nem mesmo a CBF e a Conmebol eram entusiastas da ideia. As duas entidades não encararam com otimismo, uma vez que sabiam que o desejo da Fifa era "por um mercado melhor economicamente", ou seja, mais rentável. Além disso, os contatos começaram de forma tardia, sem tempo para que um projeto fosse apresentado.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na última quarta-feira (22), em entrevista coletiva, o prefeito já havia indicado que era algo improvável.

"Estamos trabalhando, é o desejo do Rio. Seria super interessante, estou falando com a CBF e outros dirigentes. Não é simples, parece que tem uma predileção pela Ásia. Mas estamos trabalhando e negociando para que isso aconteça", disse Eduardo Paes.

Logo depois, veio a confirmação de que o Rio de Janeiro estava descartado. O clima foi de frustração, principalmente do prefeito que esperava mais apoio da CBF e da Conmebol.

Ao ser avisado que o Rio não tinha chances, Paes também ouviu que é provável que o destino seja de fato os Emirados Árabes, que formalizou a candidatura e é considerado um local mais rentável, como é desejo da Fifa. A África do Sul também deseja sediar o torneio e apresentou o projeto, não é tratada como prioridade.

Com a desistência do Japão de última hora, o Mundial de Clubes pode sofrer alteração no calendário. Para que tudo seja bem organizado, a competição pode acontecer entre final de janeiro e início de fevereiro. O torneio é normalmente disputado em dezembro.