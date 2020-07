Copa do Mundo de 2022: Fifa confirma datas e horários dos jogos do Mundial do Qatar

Fase de grupos do próximo Mundial terá quatro jogos por dia e a grande final será perto do Natal

Agora é oficial! A do Qatar já tem suas datas marcadas. O primeiro mundial disputado no fim do ano terá início no dia 21 de novembro de 2022, uma segunda-feira, e a grande decisão será no dia 18 de dezembro, um domingo.

🚨 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE 🚨



🏆 It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 🌏



🗓️👉 https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Uma das novidades do Mundial de 2022 fica por parte das datas da fase de grupos. Cada dia de jogo terá quatro partidas, espalhadas por quatro horários diferentes. Como o torneio será mais curto que o usual, esta foi a solução achada pela Fifa para que os jogadores possam descansar e se preparar melhor. Normalmente, a Copa do Mundo dura um mês.

As datas e horários das partidas já foram confirmados pela Fifa. Confira quando a bola rola.

Datas

Fase de grupos: entre 21 de novembro e 2 de dezembro de 2022;

Oitavas de final: entre 3 e 6 de dezembro de 2022;

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro de 2022;

Semifinais: 13 e 14 de dezembro de 2022;

Disputa do terceiro lugar: 17 de dezembro de 2022;

Final: 18 de dezembro de 2022.

Horários

Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (horário de Brasília);

Oitavas e quartas de final: 12h e 16h (horário de Brasília);

Semifinais: 16h (horário de Brasília);

Disputa do terceiro lugar e final: 12h (horário de Brasília).

Todos os estádios que sediarão o torneio receberão, no mínimo sete partidas. A abertura será no Estádio Al Bayt, com capacidade para cerca de 60 mil pessoas. Já a decisão do Mundial acontecerá no Estádio Lusail, que ao todo será palco de 10 jogos. Aproximadamente 80 mil devem estar presentes na grande final.

Por enquanto, somente o Qatar, país-sede, está classificado para o Mundial. O deve estrear nas eliminatórias para a Copa do Mundo apenas em outubro, após o adiamento do início da disputa pela pandemia de coronavírus.