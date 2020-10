Quantas seleções da América do Sul se classificam à Copa do Mundo 2022?

A Conmebol é a terceira com mais vagas diretas para a competição

A corrida das seleções sul americana pelas vagas na Copa do Mundo do Qatar de 2022 vai começar na próxima quinta-feira (8), com dez equipes disputando quatro vagas ou a chance da repescagem para disputar a maior competição de sleleções.

No atual formato da , que vai mudar em breve, 32 seleções chegam à disputa pela taça mais cobiçada do mundo do futebol. Entre elas, representantes de cada uma das cinco confederações filiadas à Fifa, cada uma com direito a um número de vagas diretas.

As 32 vagas são divididas entre CAF (da África), AFC (Ásia), CONCACAF (da América do Norte, Central e Caribe), Conmebol (da América do Sul), Uefa (da Europa) e OFC (da Oceania). Cada uma define o modo como vai distribuir as vagas, se por eliminatórias, torneios ou outros meios.

A Fifa já divulgou que, a partir da edição de 2026 que vai acontecer nos , Canadá e , 48 seleções vão participar da Copa do Mundo, não mais 32. Desta forma, a quatidade de vagas destinadas a cada confederação vai mudar.

Quantas vagas a Conmebol tem na Copa do Mundo?

A Confederação Sul-Americana tem ao todo, quatro vagas diretas, além de mais uma vaga na repescagem, junto com Ásia e Oceania.

Para decidir, as dez seleções sul americanas disputam as Eliminatórias, em forma de pontos corridos, com jogos de ida e volta. Ao fim do longo período de disputas, os quatro melhores colocados garantem vaga para a Copa do Mundo, e o quinto vai para a repescagem, com chance de ainda se classificar.

A América do Sul só tem menos vagas diretas do que a Uefa, com 13, e a CAF, com cinco. Depois delas, vêm AFC, com 4, Concacaf, com 3 (mais repescagem) e a Oceania, que só tem vaga para repescagem. Além disso, o anfitrião já tem sua vaga garantida, sem precisar disputar, no caso da Copa de 2022, o Qatar.

A quantidade e disposição de vagas, porém, nem sempre foi assim. Só a partir da Copa de 2002 que a América do Sul passou a ter quatro vagas diretas e mais uma de repescagem, antes o número variava.

Para a Copa de 1978 foram duas diretas e mais uma repescagem, para 1982 só duas diretas, 1986 quatro vagas diretas, 1990 duas vagas diretas mais um de repescagem, para a de 1994 foram quatro vagas diretas e para a Copa de 1998 cinco vagas diretas, a partir de então são quatro vagas e mais uma na repescagem.