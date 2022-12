Estádio Al Bayt: onde fica, capacidade e quais jogos recebe na Copa do Mundo do Qatar

O estádio em forma de tenda é um dos mais modernos e importantes do Mundial

A Copa do Mundo do Qatar promete, além do show futebolístico, um show arquitetônico. As grandes seleções que vão participar do Mundial vai jogar em estádios feitos com o que há de melhor em termos de tecnologia e modernidades.

Os oitos estádios misturam tecnologia, modernidade e tradição, mas um dos melhores exemplos deste casamento é o Al Bay. Com estrutura que lembra uma tenda e construções de primeiro mundo, é um dos estádios mais marcantes deste Mundial, e chegou a vez dele no guia da GOAL.

Estádio Al Bayt

Um dos estádios que mais representa a tradicionalidade qatari é o Al Bayt, localizado na cidade de Jor. Com capacidade para 60 mil torcedores, foi projetado pelo arquiteto alemão Albert Speer Jr., que se inspirou nas tendas beduínas - uma cabana usada por nômades árabes para para se estabelecer e sobreviver ao deserto -, para desenhar a fachada da arena.

Mas, apesar da aparência simples de uma tenda, o estádio, assim como os outro sete que vão receber jogos da Copa, é extremamente tecnológico. Além disso, possui um hotel em suas instalações, no qual os quartos tem vista direta para o campo, que é feito de grama natural.

Quais jogos vão ser disputados no Estádio Al Bayt?

Um dos mais importantes estádios da Copa do Mundo, o Al Bayt vai receber, ao todo, novo jogos. O primeiro deles, inclusive, será a abertura do Mundial, além de mais cinco partidas da fase de grupos, uma das oitavas, uma das quartas e uma semifinal.