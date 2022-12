Estádio Al Janoub: onde fica, capacidade e quais jogos recebe na Copa do Mundo do Qatar

Raio-x do estádio que será palco de sete jogos do Mundial

Além de todo o legado esportivo, a Copa do Mundo de 2022 vai deixar marcas arquitetônicas no Qatar. Para receber o Mundial, o país investiu na construção ou na reforma de estádios que prometem ser alguns dos mais modernos, funcionais e luxuosos do mundo. Arquitetura e modernidade são pontos chaves dos palcos desta Copa.

Ao todo, oito estádios vão receber as 64 partidas da Copa do Mundo de 2022, todos eles feitos com o que há de mais moderno para intensificar ainda mais a experiência dos jogadores e torcedores. A GOAL montou um guia sobre cada um deles, e abaixo você conhece melhor o Al Janoub, a primeira arena a ficar pronta entre as que foram construídas do zero.

Estádio Al Janoub

Localizado na cidade de Al Wakarah - e a cinco minutos do Aeroporto Internacional de Doha -, o Estádio Al Janoub é um dos que foi construído do zero para o Mundial do Qatar, e o primeiro deles a ficar pronto. Para a Copa, vai acomodar 40 mil torcedores, quantidade que será reduzida ao final da competição.

O projeto arquitetônico foi feito pela anglo-iraquiana Zaha Hadid, inspirado nos barcos de pesca de pérola, que por muito tempo foram motor da economia da cidade de Al Wakarah. Assim como alguns dos outros estádios, o Al Janoub também tem teto retrátil e sistema de refrigeração que cobre todas as áreas.

Também seguindo a ideia de funcionalidade e vivência de outros estádios que vão receber a Copa, o Al Janoub, sem sair dos arredores da arena, os torcedores poderão passear à beira-mar, fazer compras e visitar um museu com a história da região, e ainda estão sendo desenvolvidas outras experiências e praticidade, como escola, salão de casamento, pistas de ciclismo, equitação e corrida, além de restaurantes, mercados, ginásios e parques. A ideia é que seja um local que preza pelo bem-estar e socialização, usando esporte e entretenimento como ferramenta para isso.

Quais jogos vão ser disputados no Estádio Al Janoub?

Ao todo, o Al Janoub vai receber sete jogos da Copa do Mundo, sendo que seis deles são da fase de grupos, e o outro é nas oitavas de final, primeira etapa de mata-mata do Mundial. A seleção brasileira não vai chegar a jogar neste estádio em nenhum momento da competição.