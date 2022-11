Estádio 974 da Copa do Mundo Qatar 2022: jogos, capacidade, onde é e como chegar

O Estádio 974 sediará partidas importantes da Copa do Mundo Qatar 2022, informamos sua localização e quais partidas serão realizadas

Mais uma obra projetada para a Copa do Mundo de 2022, o Estádio 974 é um dos estádios mais inovadores dessa edição principalmente em termos de design: sua estrutura é quase toda formada por containers de navios reusados, o que o torna bem diferenciado dos demais.

São sete jogos do Mundial realizados no local, incluindo um dos jogos das oitavas de final - possivelmente o jogo do Brasil, que vai encaminhando a primeira colocação do Grupo G dessa edição, e enfrentaria o segundo colocado do Grupo H, ainda a ser definido.

Veja a seguir mais informações sobre o Estádio 974, com informações sobre sua construção, capacidade e as partidas que recebe na Copa de 2022.

Estádio 974, sede da Copa do Mundo

Dois oito estádios que recebem a Copa do Mundo do Qatar, seis foram construídos pensando na realização do torneio, o primeiro da história a ser realizado no Oriente Médio: o Estádio 974, que começou a sair do papel em 2018, é um deles.

O estádio está localizado na cidade de Doha, no Qatar e tem capacidade para 44.950 torcedores, conta com uma superfície de grama natural e com a mais moderna tecnologia já vista. Foi projetado pelo escritório de arquitetos espanhóis Fenwick Ibarren, cuja inovação foi poder fazer um palco desmontável para diferentes usos após o término da Copa do Mundo. Leva o nome 974 devido ao número de containers de carga que compõem o exterior - e também por que o número representa o código de discagem telefônica internacional do Qatar.

O local foi elaborado com uma construção totalmente removível e, assim que o torneio terminar, seus componentes serão doados para países subdesenvolvidos. Ele está conectado a toda a rede de metrô do país árabe, tornando-o de fácil acesso para os fãs que farão a viagem ao Catar.

O 974 foi inaugurado para a Copa Árabe de 2021, quando recebeu a partida entre Emirados Árabes Unidos e Síria, válida pelo Grupo B do torneio.

Os jogos da Copa no Estádio 974

O Estádio 974 recebe sete jogos da Copa do Mundo 2022 no total, sendo seis deles na fase de grupos da competição. O primeiro jogo foi o empate sem gols entre México e Polônia, pelo Grupo C, e o último jogo será o duelo das oitavas de final entre o 1º colocado do Grupo G e o segundo do Grupo H, que acontece no dia 5 de dezembro.

Confira o calendário dos jogos que recebe o Estádio 974.