Estádio Internacional Khalifa: onde fica, capacidade e quais jogos recebe na Copa do Mundo do Qatar

Veja mais sobre o mais tradicional estádio do Qatar, construído em 1976

Entres tantas novas construções feitas para a Copa do Mundo de 2022, o Qatar vai ter um lugar familiar recebendo jogos da competição. O Estádio Internacional Khalifa, construído em 1976, é um marco da tradicionalidade do país em meio às modernas arenas do Mundial.

Entre os oito estádios da Copa, o Khalifa é o mais antigo e o primeiro a ter sua reforma concluída. Mesmo mais antigo, conta com muitos luxos e modernidades presentes nos novos palcos. E chegou a vez dele ser foco do guia de estádios da Copa feito pela GOAL.

Estádio Internacional Khalifa

Construído em 1976, o Estádio Internacional Khalifa é um símbolo de excelência e tradicionalidade do país, mesmo com as diversas reformas pelas quais passou ao longo dos anos - a última delas especialmente para receber a Copa do Mundo neste ano. Localizado no centro de todas as sedes do Mundial, foi o primeiro a ser entregue neste calendário Fifa, tendo ficado pronto em 2017.

Mesmo reformado, porém, o estádio tem uma arquitetura um pouco menos arrojada, mais puxada para o tradicional. Diferente dos outros palcos da Copa, o Khalifa não tem teto, nem mesmo retrátil, mas conta com sistema de refrigeração para ajudar a amenizar as altas temperaturas, prezando o conforto dos 50 mil torcedores que cabem no estádio.

Cheio de história, o Khalifa não seguirá o mesmo caminho de outros estádios da Copa que passarão por modificações, ele seguirá do mesmo tamanho, com a mesma capacidade e finalidade de sempre: um estádio de futebol de 50 mil lugares.

Quais jogos vão ser disputados no Estádio Internacional Khalifa?

O tradicional estádio vai receber oito jogos da Copa do Mundo, sendo seis da fase de grupos, um das oitavas de final e mais a disputa do terceiro lugar.