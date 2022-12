Estádio Ahmad bin Ali: onde fica, capacidade e quais jogos recebe na Copa do Mundo do Qatar

A casa do Al Rayyan Lions foi inteira reformada para receber partidas do Mundial de 2022

Na preparação para a Copa do Mundo de 2022, o Qatar se empenhou bastante nos oito estádios dque vão sediar os jogos. Seja nas reformas ou nas novas construções, o país investiu em tecnologias e materiais sustentáveis.

Esse foi o caso, por exemplo, o Estádio Ahmad bin Ali, que foi inteiro remodelado para receber sete jogos do Mundial. E chegou a vez dele ser explorado no guia da GOAL sobre os palcos da Copa do Mundo de 2022.

Estádio Ahmad bin Ali

Casa do Al Rayyan, um dos mais conhecidos times do futebol qatari, o Estádio Ahmad bin Ali foi remodelado com a mais recente tecnologia para receber os jogos da Copa do Mundo. Isso tudo foi feito no mesmo local em que ficava o antigo estádio, na beira do deserto e da grande cidade.

Com capacidade para quase 45 mil pessoas - que cairá para a metade após o Mundial -, o Ahmad bin Ali foi projetado para que sua estrutura externa represente a cultura e a arquitetura do Qatar. E toda a reforma foi feita com materiais e práticas de construção sustentáveis.

Quais jogos vão ser disputados no Estádio Ahmad bin Ali?

Sete jogos da Copa do Mundo vão acontecer no Estádio do Al Rayyan Lions. Serão seis da fase de grupos e um das oitavas de final, e nenhum deles será da seleção brasileira.