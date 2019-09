Modric se machuca e deve desfalcar Real Madrid contra o PSG na Liga dos Campeões

Atual melhor do mundo, o croata é o 10º jogador dos Blancos a se lesionar entre a pré e o começo da temporada

Zinedine Zidane tem outro grande problema para lidar no . Dessa vez, o atual melhor jogador do mundo, Luka Modric se lesionou e não deve atuar na próxima rodada de LaLiga contra o Levante e pode também perder a estreia do time na , contra o PSG, que, por sua vez, não contará com Neymar e Mbappé.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Modric sofreu uma lesão no músculo adutor da perna direita, informou o boletim médico divulgado pelo clube. Ainda não se sabe o tempo de recuperação e nem o grau da lesão.

Mais artigos abaixo

Com isso, o jovem Fede Valverde deve entrar no lugar do meia croata. Para a partida contra o , o Real também terá as baixas de Asensio, que ficará até o ano que vem fora, além de Bale (acúmulo de cartões amarelos). Isco, Brahim, James e Hazard também são dúvidas para o duelo.

Modric é o 10º jogador a se lesionar no Real Madrid desde que o time voltou a treinar na pré-temporada. É quase possível montar um forte time só com os que sofreram de problemas físicos: Courtois, Asensio, Mendy, Jovic, Rodrygo, Hazard, Brahim, James, Isco e agora Modric.

O camisa 10 do Real também é dúvida para o primeiro jogo da Champions League contra o , que acontece na quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Parc de Princes.