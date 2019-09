Mbappé e Neymar desfalcam PSG contra o Real Madrid na Liga dos Campeões

O craque francês dificilmente vai se recuperar a tempo de uma lesão muscular, aumentando a dor de cabeça para Tuchel

Agora que a novela envolvendo Neymar finalmente acabou, e o brasileiro vai seguir no Parque dos Príncipes, as notícias sobre o voltam a ser mais focadas apenas no campo e bola. Mas as novidades não têm sido das melhores para o campeão francês.

Neste sábado (14), a equipe comandada por Thomas Tuchel viaja para enfrentar o , pela quinta rodada da . Entretanto, a expectativa já está direcionada para a estreia na , no próximo dia 18, contra o . E a única certeza não é das melhores: o estará desfalcado de Neymar e Kylian Mbappé.

Neymar está suspenso por três partidas, punição recebida pelos xingamentos que o brasileiro postou em relação ao árbitro após a eliminação do PSG para o , na temporada passada. Na ocasião, o camisa 10 acompanhou ao jogo das oitavas de final fora de campo, mas não escondeu a raiva e acabou sendo punido pela UEFA. Apesar de todas as polêmicas recentes envolvendo o brasileiro e seu clube, o francês Christian Karembeu fez grandes elogios a Ney.

Já Kylian Mbappé sofreu uma lesão muscular na vitória por 4 a 0 sobre o , na terceira rodada da Ligue 1, e dificilmente conseguira recuperar-se a tempo de enfrentar os espanhóis. A dor de cabeça para Tuchel não acaba por aí: Kehrer e Draxler também estão no departamento médico, mesmo caso do artilheiro Edinson Cavani, que trabalha para tentar ao menos ficar disponível para o duelo. Exatamente por causa deste cenário, a expectativa sobre uma boa exibição de Mauro Icardi, que chegou nesta janela de transferências emprestado pela , cresce.