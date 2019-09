Real Madrid: Eden Hazard pode estrear contra o Levante

Eden Hazard e James Rodriguez estão recuperados de lesão e são opções de Zidane na partida contra o Levante

O momento tão esperado pelos fãs do Real Madrid está cada vez mais perto. A superestrela belga Eden Hazard, oitavo jogador mais caro da história do futebol, está recuperado de lesão e pode estrear pelo clube diante do , neste sábado (14). O craque ficou de fora dos três primeiros jogos do Real na com uma lesão muscular no reto anterior da coxa esquerda.

A chegada de Hazard deve dar mais qualidade a um time que vem derrapando nesse começo de temporada, com empates ruins contra equipes mais fracas, como o e o . Outros reforços do como Éder Militão e Luka Jovic também ainda não estrearam pelo clube, acendendo um sinal de alerta, já que o clube gastou muito dinheiro para retomar o caminho dos títulos, segundo o seu presidente Florentino Pérez.

E Hazard não é o único que deve voltar a equipe. O colombiano James Rodriguez, que retorna ao clube madrilenho depois de uma boa passagem pelo de Munique, está recuperado de uma lesão no sóleo direito, ocorrida no jogo diante do Valladolid, e pode ser opção para Zidane.

Desta maneira, o elenco estrelado e caro que o Real Madrid montou para esta temporada finalmente pode começar a dar as caras, preparando o clube para a sua estreia na Liga dos Campeões, no dia 18, diante do PSG.