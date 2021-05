Mirassol x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Jogo será disputado neste domingo (9), pela 12ª rodada do Paulistão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Mirassol e São Paulo se enfrentam neste domingo (9), às16h (de Brasília), em Mirassol, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere (para todo o Brasil), na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Mirassol x São Paulo DATA Domingo, 9 de maio de 2021 LOCAL Esdádio Municipal de Mirassol, Mirassol, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca a vitória fora de casa/Foto: Divulgação/São Paulo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (9). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Mirassol busca sua recuperação no campeonato e precisa de um empate para garantir sua classificação na liderança do grupo D.

Do outro lado, o São Paulo vem de sequência invicta na temporada, com a melhor campanha no estadual até o momento. Para o duelo deste domingo, o técnico Hernan Crespo deve mandar uma equipe reserva a campo.

Mais imagens da atividade da manhã deste sábado #VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Fellipe Lucena / saopaulofc pic.twitter.com/cRYVNadMOH — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 8, 2021

Provável escalação do Corinthians: Alex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Ernandes; Luís Oyama, Sousa e Cássio Gabriel; Diego Gonçalves, Rafinha (Lucas Silva) e Pedro Lucas..

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Igor Vinicius, Luan, Liziero e Reinaldo; Benítez, Éder e Pablo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 2 x 1 Mirassol Paulista 6 de maio de 2021 Mirassol 1 x 3 Ferroviária Paulista 3 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oesta x Mirassol Série C 30 de maio de 2021 A definir Mirassol x Ypiranga Série C 6 de junho de 2021 A definir

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Racing 0 x 0 São Paulo Copa Libertadores 5 de maio de 2021 Corinthians 2 x 2 São Paulo Paulista 2 de maio de 2021

Próximas partidas