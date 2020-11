Milan x Lille: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Líder da Serie A e vice-líder da Ligue 1 se enfrentam nesta quinta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília) pela Liga Europa

Duelo entre os favoritos do Grupo H na . e duelam no San Siro nesta quinta-feira, 5 de novembro, às 17h (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports e aqui na Goal, você poderá acompanhar o tempo real deste duelo.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Lille DATA Quinta-feira, 5 de novembro de 2020 LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão do Fox Sports, na TV fechada. Na, você acompanha o tempo real do duelo.

Mateo Musacchio e Samu Castillejo são dois desfalques certos para Stefano Pioli no jogo contra o Lille. O veterano Zlatan Ibrahimovic não deve ser poupado e pode começar o jogo como titular. Brahim Diaz, Sandro Tonali e Ante Rebic podem ganhar uma chance.

Pelo lado do Lille, segundo colocado na , Luis Araújo está fora e nem viajou com o time para a . O atacante Jonathan David, de 20 anos, ainda busca seu primeiro gol com o time francês e pode aparecer entre na escalação inicial do time francês.

Provável escalação da Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Ibrahimovic.

Provável escalação do Lille: Maignan; Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikone, Soumare, Andre, Bamba; David, Yazici.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

VJOGO CAMPEONATO DATA Milan 3 x 0 Sparta Praga Liga Europa 29 de outubro de 2020 1 x 2 Milan Tim 01 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Verona Serie A Tim 08 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília) x Milan Serie A Tim 22 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília)

LILLE

JOGO CAMPEONATO DATA Lille 2 x 2 Liga Europa 29 de outubro de 2020 Lille 1 x 1 Ligue 1 01 de novembro de 2020

Próximas partidas