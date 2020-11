Milan x Lillie ao vivo: siga em tempo real o jogo da Liga Europa

Além de e , e Sparta Praga também disputam as duas vagas do Grupo H para a próxima fase da . No momento, a classifcação está assim:

1. Milan (6 pontos)

2. Lille (4 pontos)

3. Celtic (1 ponto)

4. Sparta Praga (0 pontos)

Ao mesmo tempo em que Milan x Lille vai estar acontecendo na , Celtic e Sparta se enfrentam na