Milan x Bologna: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Na segunda-feira (21), as duas equipes estreiam na Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Campeonato Italiano está de volta. Para abrir a temporada, o visita o , na segunda-feira (21), às 15h45 (de Brasília), pela primeira rodada da Serie A. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Milan x Bologna DATA Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2020 LOCAL Giuseppe Meazza - Milão, ITA HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Milan estreia na dentro de casa / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MILAN

Reforçado e com a permanência de Ibrahimovic, o Milan pretende brigar por coisas grandes nesta temporada, depois de terminar a edição 2019/20 do Italiano apenas na sexta colocação, mas com uma boa sequência de vitórias.

Ainda que seja no começo da temporada, os Rossoneri já tem vários desfalques para a estreia na Serie A: Rafael Leão, Andrea Conti e Romagnoli não devem atuar na partida, todos lesionados. O jovem Sandro Tonali e Brahim Diaz, principais contratações do time para a temporada, devem começar no banco, ainda se adaptando ao elenco.

Assim, o time confia que Ante Rebic continue em grande fase, fazendo a diferença pelo Milan.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia e Hernandez; Kessie e Bennacer; Calhanoglu, Castillejo e Rebic; Ibrahimovic

BOLOGNA

Depois de terminar a última temporada apenas na 12ª colocação, o Bologna vem para esta edição do Italiano querendo crescer na tabela de classificação. Apenas uma contratação foi feita, a do lateral direito ex- , Lorenzo De Silvestri.

Mais artigos abaixo

Gary Medel, famoso por suas confusões na seleção chilena, está suspenso e não entrará em campo. O veterano Rodrigo Palacio, como já é de costume, é a esperança de gols da equipe.

Provável escalação do Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Denswil; Svanberg e Schouten; Barrow, Soriano e Orsolini; Palacio

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 3 x 1 Brescia Amistoso de clubes 12 de setembro de 2020 Shamrock Rovers 0 x 2 Milan 17 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Bodo Glimt Liga Europa 24 de setembro de 2020 15h30 (de Brasília) Crotone x Milan Serie A 27 de setembro de 2020 13h (de Brasília)

BOLOGNA

JOGO CAMPEONATO DATA Bologna 2 x 0 FeralpiSalò Amistoso de clubes 5 de setembro de 2020 Bologna 0 x 0 Virtus Entella Amistoso de clubes 12 de setembro de 2020

Próximas partidas