Messi x Medel não é novidade; chileno já agrediu argentino na final da Copa América

Lance de 2015 marcou aquela final, quando o chileno chutou a barriga do argentino e foi punido apenas com o cartão amarelo.

Quem viu o primeiro tempo de x na Arena , na disputa do terceiro lugar na , pode ter se surpreendido com a intensidade do duelo entre Lionel Messi e Gary Medel. É que os dois são velhos conhecidos, e até hoje os argentinos reclamam de um lance da final de 2015 que poderia ter mudado a história das duas seleções.

Messi não é santo. Na final de 2015, por exemplo: uma barrigada no pé de Medel pic.twitter.com/xprTlAnqFz — murillo moret (@moret_) 6 de julho de 2019

O jogo ainda estava no primeiro tempo quando Medel, em uma bola na linha lateral, acertou um chute na barriga de Lionel Messi. O lance duro levou Tata Martino, técnico da seleção albiceleste àquela altura, à loucura, pedindo vermelho para um dos pilares da forte defesa chilena.

Mais artigos abaixo

Quer ver mais jogos ao vivo que em qualquer outro lugar? Teste o DAZN de graça por um mês

O árbitro deixou passar, o Chile segurou a Argentina até os pênaltis e o resto é história. Messi soma duas finais perdidas contra a seleção rival, além de outras duas em sua carreira pela seleção argentina, e sai da às voltas com mais um duelo contra Medel.

A rusga com Medel, inclusive, começou logo no início do jogo. Em uma disputa no círculo central, Messi e Medel deram um "encontrão". O argentino reclamou bastante e ficou bravo, alegando que o chileno havia sido desleal no lance. Eles seguiram argumentando à distância. O que se seguiu mostrou que as coisas não ficaram resolvidas.