Milan x Tottenham ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), no San Siro, pelo jogo de ida das oitavas; veja como acompanhar na TV e na internet

Milan e Tottenham se enfrentam na tarde desta terça-feira (14), às 17h (de Brasília), no San Siro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A volta está marcada para o dia 8 de março, em Londres. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Quer ver jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Depois de três vitórias consecutivas, o Tottenham foi goleado pelo Leicester City por 4 a 1 na última rodada da Premier League, e agora volta as atenções para o mata-mata da Liga dos Campeões 2022/23. Na primeira fase, os Spurs terminaram na liderança do Grupo D, com 11 pontos (três vitórias, dois empates e apenas uma derrota).

Getty

Do outro lado, o Milan chega embalado com a vitória sobre o Torino por 1 a 0, após a derrota para a Inter de Milão no Campeonato Italiano. Na UCL, a equipe avançou às oitavas de final depois de ficar na vice-liderança do Grupo E com 10 pontos. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas, enquanto o Chelsea ficou na liderança (13 pontos).

Getty

Para o primeiro jogo em Milão, ambas as equipes não terão os seus goleiros titulares disponíveis. Mike Maignan segueno departamento médico do Milan tratando de uma lesão na panturrilha. Assim, o técnico Stefano Pioli manterá Ciprian Tatarusanu no gol, enquanto Hugo Lloris, com lesão no joelho, será substituído por Fraser Forster.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Milan nunca venceu o rival, Foram duas vitórias do Tottenham, além de dois empates. No último encontro, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões 2010/11, as equipes empataram sem gols.

A campanha do Milan na Champions League 2022/23

pressbox / Getty

RB Salzburg 1 x 1 Milan - primeira rodada, 6 de setembro de 2022

Milan 3 x 1 Dínamo Zagreb - segunda rodada, 14 de setembro de 2022

Chelsea 3 x 0 Milan - terceira rodada, 5 de outubro de 2022

Milan 0 x 2 Chelsea - quarta rodada, 11 de outubro de 2022

Dínamo Zagreb 0 x 4 Milan - quinta rodada, 25 de outubro de 2022

Milan 4 x 0 RB Salzburg - sexta rodada, 2 de novembro de 2022

A campanha do Tottenham na Champions League 2022/23

Getty

Tottenham 2 x 0 Olympique de Marselha - primeira rodada, 7 de setembro de 2022

Sporting 2 x 0 Tottenham - segunda rodada, 13 de setembro de 2022

Eintracht Frankfurt 0 x 0 Tottenham - terceira rodada, 4 de outubro de 2022

Tottenham 3 x 2 Eintracht Frankfurt - quarta rodada, 12 de outubro de 2022

Tottenham 1 x 1 Sporting - quinta rodada, 26 de outubro de 2022

Olympique de Marselha 1 x 2 Tottenham - sexta rodada, 1 de outubro de 2022

Prováveis escalações

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud.

Tottenham: Forster; Romero, Dier, Davies; Emerson, Sarr, Skipp, Perisic; Kulusevski, Son; Kane.

Desfalques

Milan

Com lesão na panturrilha, o goleiro Mike Maignan é aguardado apenas para a partida de volta em Londres.

Tottenham

Getty

Lesionados, Yves Bissouma, Courtois e Bentancur estão fora, assim como Pierre-Emile Hojbjerg, suspenso.

Quando é?