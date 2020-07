Quantas assistências Messi deu na edição 2019/2020 de La Liga?

Mesmo em temporada atribulada, craque argentino conseguiu quebrar mais um recorde

Mais uma temporada, mais um ano histórico da carreira de Lionel Messi. Em meio a toda crise política que rodeia o Barcelona e aos rumores de que o craque pode deixar o clube, o argentino voltou a fazer história no Campeonato Espanhol

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Apesar de o título ter ficado com o Real Madrid, o camisa 10 terminou a temporada de como artilheiro pela quarta vez seguida, com 25 gols marcados em 33 partidas, e ainda quebrou recorde de assistências.

Mais times

Contando apenas partidas do Campeonato Espanhol, foram 21 assistências de Lionel Messi na temporada. Um número incrível: o argentino se tornou o segundo jogador da história - desde que passes para gols são uma estatística oficial - a ter mais de 20 gols e assistências numa mesma temporada.

O único atleta além de Messi que alcançou este número foi Thierry Henry, em 2002-03, pelo , quando o atacante marcou 24 gols e distribuiu 20 assistências na Premier League.

Além disso, o argentino também igualou uma marca de Thomas Muller. Neste ano, o jogador do alcançou 21 assistências na e se tornou o jogador com mais passes para gols na história de uma das cinco principais ligas do futebol europeu. Em La Liga, tal recorde era de Xavi, com 20 - a quem Messi superou na última rodada, contra o Alavés.

Assim, o céu é o futuro: Lionel Messi, mesmo em um ano em que o Barcelona não está tão bem, mostra que é um dos melhores jogadores de todos os tempos - será que vem Bola de Ouro por aí?