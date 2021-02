Neymar, Mbappé e Di María: Leonardo revela andamento das renovações de contrato no PSG

Diretor esportivo do Paris mostra certo otimismo com a renovação da dupla sul-americana, enquanto adota mais cautela sobre a situação do francês

O PSG vive um momento de definições importantes para seu futuro, principalmente por conta das renovações de contrato com Neymar, Mbappé e Di María. Leonardo, diretor esportivo do clube, comentou a respeito da situação e disse que espera uma “decisão” sobre o caso do jovem do francês, enquanto mostrou otimismo sobre a dupla sul-americana.

Para seguir com seu principal objetivo, que é vencer a Liga dos Campeões em um futuro próximo, o PSG pretende garantir um longo vínculo com suas estrelas, para construir um time cada vez mais forte e competitivo.

Neymar e Mbappé, os dois grandes craques da equipe, têm contrato válido com o clube até a metade de 2022 e ainda não assinaram as renovações, ao passo que o Paris trabalha para acertar a permanência dos atacantes.

O caso do brasieiro parece que será resolvido com mais facilidade, assim como o de Di María, enquanto a situação do jovem francês ainda segue um mistério no Parc des Princes.

“Sobre o contrato de Kylian Mbappé, estamos conversando há muito tempo. Antes, era principalmente para ser claro sobre a nossa posição, sobre o que queremos. Agora acho que estamos chegando ao ponto em que devemos tomar uma decisão. Temos um diálogo bem aberto”, explicou Leonardo, diretor esportivo do Paris, à France Bleu.

“Neymar, está no caminho certo, mas no final é ele quem decide quando assinar e ainda não é o caso. Estamos na mesma página, eu acho. O mesmo para Di María e Bernat. Essas são as quatro questões que estamos discutindo. A ideia é fechar o mais rápido possível, porque da nossa parte, temos a intenção de renovar os quatro”, acrescentou.

Neymar e Mbappé vão renovar?

O PSG está fazendo o possível para renovar com suas estrelas. Tudo indica que a situação de Neymar será resolvida sem maiores dificuldades.

Na França desde 2017, onde chegou como o jogador mais caro da história do futebol, o brasileiro está cada vez mais adaptado e feliz, como ele mesmo já disse algumas vezes. Além disso, o craque brasileiro também deu declarações projetando seu futuro no clube, o que aumenta as esperanças dos torcedores.

Por outro lado, o futuro de Mbappé ainda é incerto. Além de não ter dado nenhuma pista concreta sobre sua renovação - ao contrário de Neymar -, o atacante francês vem tendo seu nome ligado a outros gigantes da Europa, como Real Madrid e Liverpool.