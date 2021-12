Mesmo suspenso, Jorge Jesus é vaiado em classificação do Benfica

O Benfica se classificou na Taça da Liga de Portugal e Jorge Jesus não estava no banco treinando o time, mas isso não impediu a torcida encarnada de vaiar o técnico no momento em que seu nome foi anunciado pelo alto -falante dos estádio. O Mister vem vivendo uma situação delicada com os torcedores.

Suspenso por 15 dias por fazer críticas à arbitragem em um clássico contra o Porto em maio, Jorge Jesus não esteve na beira do campo para ver o Benfica bater o Sporting Covilhã o 3 a 0 pela terceira rodada da Taça da Liga de Portugal e avançar na competição. Ao mesmo tempo, porém, também não ouviu as vaias direcionadas a ele por parte da torcida.

A vitória por 3 a 0 garantiu ao Benfica a vaga na semifinal da Taça da Liga de Portugal, uma vez que a equipe precisava marcar no mínimo três gols e vencer por pelo menos dois de diferença. Assim, o grupo que ainda tem Sporting Covilhã e Vitória de Guimarães,vai encerrar a disputa liderado pelos Encarnados - nesta competição apenas o primeiro avança.

Vivendo um momento complicado em termos de resultado, Jesus conseguiu a classificação para a próxima fase da Taça da Liga de Portugal e também para as oitavas de final da Liga dos Campeões, desbancando o gigante Barcelona. Ainda assim, porém, o Mister segue com uma relação complicada e vivendo uma situação tensa com a torcida do time Encarnado.

Internamente, o clima também não é muito bom para Jorge Jesus, que conforme ​​apurou a GOAL, já não tem bom entendimento com alguns dirigentes e jogadores do elenco. Ele não tem o apoio de Rui Costa, principal figura do futebol encarnado. A relação é completamente diferente da que tinha com Luis Felipe Vieira, presidente afastado do clube por problemas com a justiça. Viera, amigo pessoal do técnico, dava total liberdade ao treinador, o que não acontece neste momento.