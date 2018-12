Mercado de transferências: Os últimos rumores de Barcelona, Real Madrid, PSG e todos os grandes clubes

A Goal traz as principais especulações do mercado da Premier League, La Liga, Séria A e tudo o que é destaque enquanto a janela não reabre!

Confira, abaixo, um resumo das principais notícias do mercado de transferências envolvendo os melhores jogadores, clubes e as principais ligas da Europa - La Liga, Premier League, Serie A e Ligue 1 .

Alvo do Chelsea é 'barrado' no Bournemouth

(Foto: Getty Images)

Sensação do futebol inglês em 2018, o atacante Callum Wilson pode esquecer a ideia de se mudar para uma equipe maior por enquanto: o técnico da equipe, Eddie Howe, descartou qualquer hipótese de negociar o jogador, que fez sua estreia pela seleção nacional este ano.

Wilson é um dos artilheiros da Premier League na temporada com oito gols marcados, e chegou a ser cogitado como reforço do Chelsea nas últimas semanas.

Revelação de saída do Real?

(Foto: Getty Images)

A ESPN britânica afirma que o volante Marcos Llorente deve buscar uma saída do Real Madrid se não ter oportunidades mais seguidas na equipe.

O jogador de 23 anos tem sido utilizado pelo técnico Santiago Solari em função do titular Casemiro, mas não gostaria de perder o lugar no time quando o brasileiro voltar de lesão.

Barça mais perto de De Jong

(Foto: Getty Images)

O Barcelona está mais próximo de fechar a contratação do meia Frenkie de Jong, informa o diário catalão Sport : a publicação indica que o jogador está disposto a recusar propostas atrativas de Bayern de Munique, PSG e Manchester City para realizar o desejo de se juntar ao clube do Camp Nou.

O Ajax se negou a vender suas duas principais revelações - a outra sendo o zagueiro Matthijs De Ligt - na última janela, pensando em chegar longe na Champions League e no campeonato holandês. Agora, porém, sabe que será mais difícil segurar sua dupla dinâmica, embora muito valorizada nos últimos tempos.

United: bolada por Koulibaly!

(Foto: Getty/Goal composite)

O Manchester United está disposto a pagar até 100 milhões de libras (R$ 479 mi) para tirar o zagueiro Kalidou Koulibaly do Napoli, publicou o Evening Standard . Os valores fariam do senegalês o defensor mais caro da história, se confirmada a negociação.

José Mourinho tem insistido na necessidade de reforços para a sequência da temporada, especialmente para a retaguarda, na expectativa de melhorar o rendimento decepcionante em 2018/19 até o momento.

Rivais na briga por Denis Suárez

(Foto: Getty Images)

De saída do Barcelona na janela de janeiro, o espanhol Denis Suárez está sendo disputado pelos rivais Arsenal e Chelsea.

O jornal Marca dá como certa a mudança de ares do meia, que voltaria à Premier League após uma breve passagem pelo Manchester City há alguns anos.

Falcao 'de volta pra casa'?

(Foto: Getty Images)

A revista Don Balón afirma que o River Plate está interessado em ter o colombiano Falcao García como reforço, disposto a vir ainda mais forte para buscar mais um título da Copa Libertadores em 2019.

O goleador já teria conversado com o técnico Marcelo Gallardo, e sua volta ao Monumental faria dele o atleta mais bem pago da primeira divisão argentina. Seria uma notícia e tanto para a torcida millonaria, que viu El Tigre explodir para o futebol mundial em Buenos Aires, na década passada.

City: Pep quer ala do Leicester

(Foto: Getty Images)

Destaque do Leicester, o lateral Ben Chilwell está na mira do Manchester City, que poderá oferecer 50 milhões de libras (cerca de R$ 240 mi) para levá-lo ao Etihad Stadium. A informação é do The Guardian .

O jogador de 21 anos fez suas primeiras partidas pelo English Team neste ano, e chegaria para ocupar o lugar no elenco de Benjamin Mendy, que terá um longo tempo pela frente para se recuperar de uma lesão.

Eriksen sonha com o Real

(Foto: Getty Images)

O dinamarquês Christian Eriksen está determinado a deixar o Tottenham em breve, já que, segundo o Don Balón , se sente enganado pelo clube, que tinha um projeto de crescimento maior do que a realidade na qual se encontra no momento. Ele já estaria recusando ampliar seu vínculo atual, que se encerra em 2020.

O Real Madrid quer aproveitar o momento para levar o meio-campista e pode incluir Marco Asensio na negociação, embora a real vontade do espanhol em mudar de ares seja um empecilho na negociação.