Mbappé revela o que o deixa mais irritado no futebol

Todo mundo tem alguma coisa que o tira do sério, até mesmo as grandes estrelas do futebol mundial. E, no caso de Kylian Mbappé, aquilo que mais o irrita está diretamente relacionado com o seu ofício: perder.

Kylian Mbappé deu uma longa entrevista ao Paris Match, na qual falou sobre carreira, vida pessoal e carreira mais vida pessoal. O jogador do Paris Saint-Germain, em uma das perguntas, de cunho mais pessoal, respondeu o que mais o tira do sério tanto dentro quanto fora de campo e, neste momento, trouxe a discussão para as quatro linhas.

"Sigo sem suportar as derrotas, porque nunca aprendi a perder na vida", disse o atacante francês. "[Quando perco um jogo] Eu volto para casa muito bravo. A irritação pelas derrotas é proporcional à paixão que eu coloco no que faço".

Uma das respostas, porém, deu a entender que, estando no PSG, Mbappé não sofre tanto com essa irritação. "No PSG, há muitas estrelas, e o resultado disso todos podem ver: ganhamos muitos títulos", disse ao ser perguntado sobre o elenco estelar do time parisiense. "É claro que, quando você não é a única estrela, tem que ceder em certos pontos e aceitar concessões. Mas isso não me parece ser algo tão ruim, pelo contrário", completou.

Mesmo elogiando o time em que atua desde 2017, o atacante não garantiu a permanência no PSG, enquanto vive a possibilidade de uma transferência para o Real Madrid ao final de seu atual contrato, que se encerra em junho. Quando perguntado sobre o assunto, ele desviou um pouco a resposta, mas mostrou interesse em novos ares.

"Para mim, as experiências pessoais são muito mais apaixonantes que o dinheiro. A experiência de vida é o que conta no final, muito mais do que acumular dinheiro", disse. "Tenho vontade de descobrir coisas novas, de viajar, de conhecer outros jogadores e viver culturas diferentes".