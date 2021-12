Mbappé admite renovar com PSG apesar de interesse do Real Madrid

Enquanto os rumores de transferência seguem circulando Kylian Mbappé, o francês não descarta a possibilidade de seguir no Paris Saint-Germain.



Após seguir no PSG para a temporada, o jovem atacante segue sendo ligado ao Real Madrid como um provável destino para a próxima temporada. Vale lembrar que a próxima janela internacional, em janeiro, é a última chance de negociar Mbappé antes que ele possa assinar um pré-contrato e sair de graça.



Questionado sobre seu destino, Mbappé demonstrou que ainda não definiu qual o seu caminho ao final da temporada.



"Eu não sei dizer. De primeira, fiquei desapontado por não sair, mas a verdde é que eu não estou na terceira divisão. Estou em um clube que briga pela Champions. Sou de Paris, minha família é daqui, então eu me sinto bem. Preciso de tempo para pensar", afirmou o colega de Neymar e Messi.

Na conversa com a Amazon Prime, o francês também comentou o trio de estrelas do PSG, e admite que é necessário mais entrosamento para extrair o melhor do elenco.



"Sei que precisamos fazer mais. Quando você tem três jogadores desse nível, não dá pra se esconder do jogo. Temos que fazer as coisas que vão nos aproximar como uma equipe, e cada um tem uma parte nisso".