O que falta para Mbappé se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo?

Aos 24 anos, craque francês tem tudo para atingir marca de Miroslav Klose e fazer história no futebol

No momento, parece que toda a atenção do futebol mundial está voltada para Lionel Messi. Afinal, o craque argentino escreveu o seu nome eternamente na história do futebol com o tão sonhado título de campeão mundial, e a impressionante marca de 13 gols em Copas do Mundo. Por outro lado, Kylian Mbappé, que sequer tem uma década de carreira completa, chegou a incríveis 12 gols, com apenas duas participações.

É bem verdade que praticamente todas as casas de apostas renomadas já apontavam para Mbappé como grande favorito a ser o artilheiro da Copa do Qatar. E o garoto realmente não decepcionou! Foram três gols na final e oito no total da edição, simplesmente a maior marca em uma só edição desde Ronaldo em 2002.

Com 24 anos completados na última semana, o craque francês deve chegar à próxima Copa do Mundo no auge da sua forma física e técnica. Além disso, é difícil imaginar que Mbappé não participe de mais duas ou até mesmo três edições de Copas: na Copa de 2034, por exemplo, Mbappé chegaria ao torneio com a mesma idade que Messi chegou no Qatar, aos 35 anos.

Olhando para o topo deste seleto ranking de artilheiros históricos das Copas, vemos jogadores como Miroslav Klose (16 gols) e Ronaldo (15 gols) atingindo suas marcas ao fim de suas carreiras. Klose marcou seu 16° gol na Copa de 2014, aos 36 anos. Já Ronaldo chegou ao 15° gol em sua última Copa, em 2006, na Alemanha.

Tudo leva a crer que Mbappé já terá chances de se tornar o maior artilheiro da história das Copas na próxima edição, a ser disputada nos Estados Unidos, México e no Canadá. Suponhando-se que a França consiga fazer mais uma grande campanha com sua talentosíssima geração, Kylian terá mais sete jogos para fazer quatro gols, e, assim, igualar-se ao alemão Miroslav Klose no topo da lista.

O lugar mais alto do pódio na artilharia histórica das Copas parece estar mesmo reservado para Kylian Mbappé. Tudo já passa a ser uma questão de tempo quando se trata de um jogador que desafia todos os paradigmas e recordes pré-estabelecidos.