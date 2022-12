Título mundial com Argentina encerra debate sobre Messi e Cristiano Ronaldo

A Copa do Mundo de 2022, conquistada pela seleção argentina, muda ainda mais o tamanho do camisa 10 na história

Argentina, campeã mundial de 2022. Depois de um drama que fez da final contra a França, no Qatar, uma das melhores de todos os tempos – com os franceses vendendo caro o resultado, arrancando empate após estarem perdendo por 2 a 0 e, já na prorrogação, voltando a empatar para um 3 a 3 – a Albiceleste levou a melhor na disputa de pênaltis. Temos um novo tricampeão.

Lionel Messi agora conta com todos os títulos possíveis, dentre os que já disputou, para rebater argumentos que o colocavam mais para baixo. É o fim da musiquinha brasileira que citava Vampeta para provocar o camisa 10, e muito provavelmente o capítulo que encerra uma discussão que movimentou, como poucas e por mais de década, o futebol. A última Copa do Mundo de Lionel Messi e de Cristiano Ronaldo acabou encerrando o debate sobre qual deles é o maior. E o maior é Messi.

É importante destacar: Cristiano Ronaldo é um dos maiores da história, dono de recordes marcantes e de feitos de enorme grandeza, seja na Champions League ou ajudando Portugal a conquistar uma Eurocopa. O atacante português tem lugar garantido no Olimpo da bola. Você até pode seguir preferindo CR7 do que Messi, vai de cada um este tipo de preferência (Zinedine Zidane, por exemplo, não é o maior da história mas é o jogador preferido deste que esteve este texto). Mas o título da Argentina no Qatar dá a Messi um tamanho maior que o de Cristiano, com ambos adentrando os últimos anos de suas respectivas carreiras em alto nível.

Getty

Messi jogou uma Copa do Mundo das mais gigantescas da história da competição. Não existe o “ganhar o título sozinho”, como falam a respeito de Garrincha ou Maradona. Mas Lionel teve um desempenho digno destes gigantes pela Argentina, no Qatar. E de outros. Fez gols em todas as partidas de mata-mata, das oitavas até a final. E protagonizou lances sublimes, com destaque para a assistência contra a Holanda, nas quartas de final, e na semifinal contra a Croácia. Na decisão contra os franceses, estufou as redes em duas ocasiões e converteu sua batida na disputa alternada após o 3 a 3.

Dentre os 16 gols marcados pelos argentinos no Qatar, 10 tiveram participação direta do grande craque da companhia: 62.5%. É muita coisa. E mais difícil do que fazer isso, na frieza dos números, é fazer isso como Messi fez.

Getty

Em seu último Mundial, Messi, aos 35 anos, puxou o protagonismo para si, resolveu, encantou e foi campeão. Cristiano Rolando se despediu da Copa do Mundo no pior momento de sua carreira: aos 37 anos, sem clube depois de não ter dado certo em seu retorno ao Manchester United, fazendo birra em Old Trafford após ter perdido o status como titular e tendo, até mesmo na seleção portuguesa, passado a integrar o banco de reservas. O fim de Cristiano em Copas do Mundo não mancha a sua carreira brilhante, mas a brilhante Copa do Mundo jogada e conquistada por Messi alça o argentino a um nível maior que o do português. Coisas que só o torneio mundial de seleções pode fazer por você.

(C)Getty Images

O debate sobre gols e recordes pode até prosseguir durante um tempo, mas a Copa do Mundo de 2022 pareceu acabar com as discussões sobre quem é o maior entre Messi e Cristiano Ronaldo. Desta vez o argentino não foi apenas melhor, mas resolveu, conduziu e conseguiu a apoteose que tanto buscava.