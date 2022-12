Copa do Mundo 2026: formato, cidades-sede, vagas, estádios e raio-x do Mundial

O Mundial de 2026 terá mais seleções e será disputa no México, Canadá e Estados Unidos; veja todas as informações

A Copa do Mundo de 2022 ainda nem começou, mas a preparação para o Mundial de 2026, que será realizada em três países (Canadá, Estados Unidos e México), já está a todo o vapor. Esta edição vai marcar a estreia de um novo formato de disputa, com ainda mais seleções brigando pelo tão desejado título.

A 23ª edição da Copa do Mundo, a ser realizada em 2026, já está em ritmo avançado de preparação. Com os países sede definidos (três, pela primeira vez na história do competição), e os estádios prestes a serem anunciados, a expectativa pelos próximos quatro anos de ciclo já começam a esquentar antes mesmo do final do Mundial de 2022.

Aqui, a GOAL reúne tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo de 2026 e suas sedes. Veja!

Onde será a Copa do Mundo de 2026?

Pela primeira vez na história do torneio, a Copa do Mundo será dividida em três países sede: Canadá, Estado Unidos e México, na edição que marca a volta da competição para a América do Norte, desde 1994, quando os EUA receberam o Mundial vencido pelo Brasil.

Quais são as cidades-sede e os estádios da Copa do Mundo de 2026?

Ao todo, 16 cidades vão receber jogos da Copa do Mundo de 2026. São duas no Canadá, três no México e 11 dos Estados Unidos. Veja:

Canadá: Vancouver ( BC Palace Stadium) e Toronto (BMO Field)

Vancouver ( BC Palace Stadium) e Toronto (BMO Field) México: Guadalajara (Akron), Monterrey (BBVA Bancomer Stadium) e Cidade do México (Azteca)

Guadalajara (Akron), Monterrey (BBVA Bancomer Stadium) e Cidade do México (Azteca) Estados Unidos: Seattle (Lumen Field), São Francisco (Levi's Stadium), Los Angeles (SoFi Stadium/Rose Bowl), Kansas City (Arrowhead Stadium), Dallas (At&T Stadium), Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Houston (NGR Stadium), Boston (Gilette Stadium), Filadélfia (Lincoln Financial Field), Miami (Hard Rock Stadium), Nova York (MetLife Stadium)

Para ajudar na logística de locomoção das seleções, as 16 cidades foram divididas em três zonas diferentes. A divisão ficou assim:

ZONA OESTE: Vancouver (CAN), Seattle (EUA), Los Angeles (EUA), São Francisco (EUA) e Guadalajara (MEX)

Vancouver (CAN), Seattle (EUA), Los Angeles (EUA), São Francisco (EUA) e Guadalajara (MEX) ZONA CENTRAL: Kansas City (EUA), Dallas (EUA), Atlanta (EUA), Houston (EUA), Monterrey (MEX) e Cidade do México (MEX)

Kansas City (EUA), Dallas (EUA), Atlanta (EUA), Houston (EUA), Monterrey (MEX) e Cidade do México (MEX) ZONA LESTE: Toronto (CAN), Boston (EUA), Filadélfia (EUA), Miami, Nova York (EUA)

Quando será a Copa do Mundo de 2026?

Depois de uma edição atípica em 2022, quando por conta de fatores climáticos o Mundial foi excepcionalmente marcado para o final do ano, em 2026 a Copa do Mundo voltará ao período tradicional de disputa, entre junho e julho, no verão europeu e norte-americano.

As datas exatas da disputa, porém, ainda não foram definidas oficialmente pela Fifa.

Formato de disputa

Esta edição da Copa do Mundo vai marcar a estreia do novo formato de disputa da competição, com mais seleções participando do torneio. A partir do Mundial de 2026, 48 times vão brigar pelo título, 16 a mais do que os 32 que se classificavam até a Copa do Qatar em 2022.

Com mais seleções, o formato dos grupos da primeira fase também será modificado. Ao invés de oito grupos de quatro equipes cada, a Copa do Mundo provavelmente passará a ter 16 grupos de três seleções, onde os dois primeiros se classificam para o mata-mata.

Assim, o formato do mata-mata também muda. O que antes se iniciava nas oitavas de final e fazia os times enfrentarem quatro partidas eliminatórias, incluindo a final, agora começa no chamado 16 avos, e terá cinco disputas eliminatórias (16 avos, oitavas, quartas, semis e final).

No entanto, com a diminuição de jogos na fase de grupos, os times, mesmo com um jogo de mata-mata a mais, vão disputar o mesmo número de jogos do formato de 32 equipes para chegar à final

A mudança no número de participantes também vai impactar nos formatos das Eliminatórias, uma vez que todas as Confederações vão ter vagas diretas a mais para mandar representantes à Copa do Mundo. Veja como era e como vai ficar a divisão de vagas.

CONFEDERAÇÃO VAGAS DIRETAS A PARTIR DE 2026 VAGAS DIRETAS ATÉ 2022 AFC (Ásia) 8 4 CAF (África) 9 5 CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe) 6 3 CONMEBOL (América do Sul) 6 4 OFC (Oceania) 1 0 UEFA (Europa) 16 13 playoff 2