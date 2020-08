Mbappé Bola de Ouro? Para Mourinho, só se o PSG vencer o Bayern

Correndo por fora na disputa pelo prêmio, atacante francês tem Lewandowski e Neymar como grandes concorrentes

A disputa pelo prêmio de melhor do mundo parece estar polarizada entre Robert Lewandowski e Neymar. Mas há quem considere que Kylian Mbappé ainda pode ser premiado nesta temporada. José Mourinho vê o francês correndo por fora na briga, mas afirma que o título da Liga dos Campeões pode mudar isso.

"Eu acho que você nunca deve ganhar a Bola de Ouro se você não tiver sucesso com sua equipe. Então para mim, se eu fosse escolher o Bola de Ouro, então eu só a daria para jogadores com conquistas coletivas. Isso significa que para mim se Mbappé não ganhar a Liga dos Campeões, ele não deve ser considerado [para melhor do mundo]", declarou o português ao DAZN.

O treinador do , que também comentou sobre o "fracasso" do PSG na Champions League, faz outra ponderação: ele pensa que Mbappé não está focado no título de melhor do mundo, mas sim em "adicionar a Liga dos Campeões no currículo".

"Honestamente, eu olho para Mbappé e vejo um jogador de equipe, não acho que ele esteja pensando em Bola de Ouro, ele está apenas pensando em adicionar a Liga dos Campeões a um currículo já incrível que o garoto tem", completou Mourinho.

Vale destacar que não haverá a entrega da Bola de Ouro em 2020. A France Football decidiu cancelar a premiação neste ano em função da pandemia do coronavirus. O The Best, premiação da Fifa, está confirmado.

Mourinho também falou sobre um jogador que ele comandou: Angel di Maria, protagonista do time na semifinal. O português afirma que no e no o argentino ficou na sombra de jogadores mais estrelados como Cristiano Ronaldo, mesmo sendo um ótimo jogador. Porém, no , a situação é diferente.

"Quando você vai a Paris e divide o campo com Mbappé e Neymar é um pouco a mesma coisa. Mas acho que todo treinador que trabalhou com ele tem que se sentir privilegiado como eu. E todos nós sabemos o quão bom ele é e o quanto ele contribui para as equipes onde está. Não é por acaso que alguém volta a uma final da Liga dos Campeões com um clube diferente", analisou o treinador.

Mbappé, Di Maria, Neymar e companhia entram em campo no próximo domingo, 23, para tentarem dar ao PSG o título inédito da Liga dos Campeões ao clube. O time francês enfrenta o de Munique e aqui na Goal, você confere o Tempo Real desta grande final.