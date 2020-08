Mourinho exclusivo: "É um fracasso que o PSG já não tenha vencido a Champions"

Treinador português acredita que era inevitável o time parisiense chegar à final da Liga dos Campeões

Na última década, o gastou uma quantia enorme de dinheiro para reforçar o time. Justamente por isso, José Mourinho afirma que é um "fracasso" o time nunca ter vencido a Liga dos Campeões.

Desde 2011, quando o Qatar Sports Investiments comprou o PSG, o time começou a dominar a e as copas francesas. Porém, o time nunca tinha chegado tão longe na Liga dos Campeões como nesta temporada. No domingo, 23, o time terá a chance de, finalmente, conquistar a Europa.

O treinador português, campeão da Liga dos Campeões com e , falou com exclusividade ao DAZN sobre a "dificuldade" do PSG em vencer o torneio. "Eu penso que é um fracasso que eles não tenham vencido nas duas últimas temporadas, pois nos últimos cinco ou seis anos o investimento foi absurdo, a lista de jogadores tops lá é incrível".

"Thiago Silva está lá por muitas temporadas, Marquinhos está lá, e todos os grandes jogadores: Ibra [Ibrahimovic], Cavani, Neymar, Mbappé. Claro, é o sonho deles e pela primeira vez eles chegam neste tipo de situação e é nesse tipo de jogo que esses caras normalmente crescem. Mesmo que eu ache que o time eles não é nada do outro mundo, os jogadores são", completou.

É a primeira final de Liga dos Campeões que o PSG chega nos seus 50 anos de história. O de Munique, por sua vez, vai em busca da sexta "Orelhuda" e é visto, por muitos, como o favorito na final. Mourinho vê o time bávaro muito forte para a decisão, mas diz que isso não pode iludir os jogadores.

"Eu diria que o Bayern, apesar de ser muito, muito forte como uma equipe e com alguns jogadores especiais, tem que pensar que o PSG pode machucá-los e começar a preparação para este jogo não apenas pensando 'podemos machucá-los', mas 'como eles podem nos machucar?'", completou o treinador português.

Sobre o formato da Liga dos Campeões 2019/20, com jogos únicos em campo neutro, Mourinho afirmou que prefere a disputa tradicional. "Porque o futebol é para os fãs e porque o futebol é muito sobre a paixão e sobre ser mentalmente forte para lidar com grandes jogos, grandes semifinais, grandes quartas de final e viajar para jogar contra 70 mil, digamos, inimigos, e eu amo esse sentimento".

PSG e Bayern duelam na grande final da Liga dos Campeões neste domingo, 23 de agosto. A bola rola às 16h (de Brasília) e aqui na Goal você poderá acompanhar lance a lance da partida no Tempo Real.