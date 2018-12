Maurizio Sarri condena cânticos antissemitas de torcedores do Chelsea: "São pessoas estúpidas"

Ex-técnico do Napoli comenta sobre situação que teria ocorrido pela terceira vez na temporada com fãs dos Blues

O treinador do Chelsea, Maurizio Sarri, condenou alguns torcedores que entoaram cânticos antissemitas após a vitória sobre o Watford na última quarta-feira (26), no Estádio Vicarage Road.

"Eu não ouvi nada, mas acho que, primeiramente, eu devo falar com a diretoria do meu time. Em segundo lugar, não gostaria de generalizar. Grande parte dos nossos torcedores são muito bons, mas sempre há algumas pessoas estúpidas", destacou o italiano.

A ação também teria ocorrido no último compromisso da equipe inglesa na Europa League, diante do Vidi, na Hungria. Os Blues também foram responsabilizados por gritos com temática racista contra Raheem Sterling, no duelo contra o Manchester City pela Premier League. Sarri enfatizou o foco em punir os infratores, e não a torcida como um todo.

"Nós devemos nos juntar para combater essas pessoas estúpidas, e não os torcedores do Chelsea", completou.

Na equipe inglesa, quatro pessoas foram banidas de frequentar o Stamford Bridge após a confirmação da participação em ações discriminatórias após a partida contra o Manchester City. No continente europeu, o zagueiro Kalidou Koulibaly foi vítima de fãs da Inter de Milão que entoaram sons de macaco e xingamentos racistas. A equipe Nerazzurri foi condenada a jogar duas partidas no Estádio Giuseppe Meazza com os portões fechados e um jogo adicional com a ala sul sem torcedores.