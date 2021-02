Marinho testa positivo para Covid-19 e não joga mais pelo Santos no Brasileirão

Exames realizados nesta terça-feira confirmaram que o atacante contraiu o novo coronavírus; veja quais partidas ele pode perder

O atacante Marinho foi diagnosticado nesta quarta-feira (24) com a Covid-19 e não jogará a última partida do Santos no Brasileirão de 2020, contra o Bahia, na Fonte Nova. A informação foi confirmada pelo próprio clube da Vila Belmiro através de um comunicado publicado nas redes sociais.

O Santos realizou os testes para o novo coronavírus em seus jogadores nesta terça-feira, e o resultado divulgado na manhã de hoje (24) confirmou o resultado positivo para Marinho. De acordo com clube, o atacante já está cumprindo período de isolamento em sua casa, seguindo todos os protocolos de saúde, com “retaguarda médica garantida” pelo Santos.

Marinho testou positivo para o Covid-19 no exame realizado na terça (23). O jogador já está cumprindo quarentena, isolado em sua casa, com toda a retaguarda médica garantida pelo Clube e seguindo todos os protocolos estabelecidos, com retorno aos treinos previsto para o dia 5. pic.twitter.com/eqQzhGgwrF — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 24, 2021

A notícia chega um dia antes de o Peixe enfrentar o Bahia, fora de casa, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Como consolo, o time praiano já garantiu o oitavo lugar na competição e, consequentemente, a vaga na Libertadores da América de 2021.

Contudo, o Santos terá que disputar a primeira fase do torneio continental, também conhecido como Pré-Libertadores, que teve início nesta quarta. A estreia do clube na competição acontece no próximo dia 9 de março, contra o Deportivo Lara, da Venezuela, na Vila Belmiro.

Foto: Divulgação/Santos

De acordo com o Peixe, Marinho tem retorno previsto aos treinos para o dia 5 de março e, desta forma, não deve ser problema para a partida. Mesmo assim, é preciso observar como a evolução da doença se dará no jogador.

Além disso, o Santos já faz sua estreia no Paulistão de 2021 no próximo domingo (28), contra o Santo André, partida na qual Marinho será desfalque certo.

Depois, o Santos encara a Ferroviária, no dia 3 de março, e logo na sequência tem clássico contra o São Paulo marcado para o dia 6, 24 horas depois do retorno previsto de Marinho às atividades. Com isso, sua presença também não é garantida para o San-São.

Os próximos jogos do Santos: