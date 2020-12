Campeonato Paulista 2021: grupos, datas e outras informações do Paulistão

Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos já conhecem seus grupos no Paulistão 2021; confira tudo sobre o estadual mais disputado do Brasil

A temporada de 2020 ainda não acabou, mas o de 2021 aos poucos começa a ganhar forma. Além de todos os clubes participantes já definidos, a Federação Paulista de Futebol (FPF) também já sorteou os grupos do estadual mais disputado do , que está previsto para começar apenas quatro dias após o final da temporada 2020.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com a paralisação de todas as competições por um bom tempo neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, os principais campeonatos do Brasil e da América do Sul só serão encerrados em 2021. Desta forma, os clubes terão menos tempo para descansar do que o habitual antes do início da próxima temporada.

Mais times

Confira as datas previstas, os grupos já sorteados e tudo o que você precisa saber sobre o Campeonato Paulista 2021.

Formato de disputa

O formato do 2021 será o mesmo de 2020, com 16 clubes divididos em quatro grupos, com os dois melhores de cada chave avançando para a fase eliminatória - cabe destacar que times do mesmo grupo não jogam entre si na primeira fase. As quartas e semifinais da competição também continuam sendo disputadas em jogos únicos, enquanto duas partidas decidem a grande final.

Além disso, também foi decidido que o Paulistão 2021 terá VAR em todos os jogos, inclusive nos da primeira fase da competição.

Grupos e clubes participantes

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Grupo A



Santo André

Inter de Limeira

-SP

Grupo B





Ferroviária



Grupo C



Red Bull





Grupo D









DEFINIDOS!

Senhoras e senhores, com vocês, os Grupos do Paulistão Sicredi 2021!#FutebolPaulista pic.twitter.com/JsbPkbRLmC — Paulistão Sicredi 2020 (@Paulistao) December 8, 2020

Datas

O calendário de 2021 da CBF começa com as disputas dos Campeonatos , marcados para o dia 28 de fevereiro, apenas quatro dias após a última rodada da temporada 2020. Para a disputa dos regionais, estão previstas 16 datas, com o dia 26 de maio como limite para o término das competições.

Desta forma, o início do Campeonato Paulista de 2021 está previsto para o dia 28 de fevereiro, enquanto a final deve acontecer no dia 23 de maio.

Premiação

Além do título e da alegria de vencer os rivais estaduais, o grande campeão do Paulistão 2021 levará R$ 5 milhões como premiação. Enquanto isso, o vice-campeão fica com R$ 1,5 milhão.

Atual campeão

Foto: Twitter/Reprodução

O atual campeão paulista é o Palmeiras, que derrotou o Corinthians na final, nos pênaltis, impedindo o tetracampeonato consecutivo de seu grande rival. A conquista se deu com Vanderlei Luxemburgo no comando da equipe, mas o treinador não resistiu a alguns maus resultados no Brasileirão e acabou demitido ao longo da temporada.

Mesmo sem o título em 2020, o Corinthians segue sendo o maior campeão estadual de São Paulo, com folga, seguido justamente pelo Palmeiras. Confira aqui os clubes com mais títulos do Paulistão.