Marcos Paulo no Atlético de Madrid: veja detalhes do acerto com o atacante do Fluminense

O jogador havia assinado um pré-contrato em janeiro e, nesta segunda-feira (5), foi apresentado no clube Colchonero

Marcos Paulo é oficialmente jogador do Atlético de Madrid. O jogador, que havia assinado um pré-contrato com o clube espanhol em janeiro, conforme noticiado pela Goal na época, foi anunciado nesta segunda-feira (5), após encerramento do contrato com o Fluminense e aprovação nos exames médicos.

Aos 20 anos de idade, Marcos Paulo encerrou o seu vínculo com o Fluminense como uma das peças da Geração de Ouro que o clube revelou ao futebol. Atuando ao lado de outros garotos de Xerém, o atacante chamou a atenção do Atlético de Madrid que, já em janeiro, assinou um pré-contrato com ele.

O clube espanhol esperou o encerramento do contrato do atacante com o Fluminense para anunciar oficialmente a contratação, de forma que não teve que pagar nenhuma taxa de transferência para contar com o jogador, que assinou com o Atleti até 2026.

"Chega ao Atlético de Madrid um jogador com muita projeção e que pode ocupar várias posições na linha de ataque. Assim, damos as boas-vindas a um jogador que se junta ao nosso projeto com o maior entusiasmo", escreveu o clube no anúncio de Marcos Paulo. Duas características do atacante que chamaram atenção do clube foram a versatilidade e o passaporte europeu. Apesar de destro, Marcos Paulo pode facilmente jogar do lado esquerdo do campo, fato destacado pelo Atleti em seu anúncio.

Além disso, o jogador, nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, possui passaporte português e defende a seleção lusitana nas categorias de base. Isso faz com que ele não ocupe uma vaga de "extracomunitário" no clube, já que é considerado europeu.

"Ele se destaca por sua envergadura de 186 cm e chega à equipe vermelha e branca para reforçar a linha de ataque. Marcos Paulo não é um atacante puro, mas pode jogar na ala esquerda sendo destro. Ele é jogador da equipe nacional sub-19 de Portugal, tem passaporte comunitário e não ocupará um lugar extracomunitário", explicou o clube.

Como jogador profissional do Fluminense, Marcos Paulo fez 76 jogos, tendo marcado 14 gols e dado nove assistências. Na atual temporada, antes do final do vínculo, em 30 de junho, foram 24 jogos, nos quais marcou três gols e deu três passes para seus companheiros.