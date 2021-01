Atlético de Madrid fecha com Marcos Paulo e ainda decide se paga ao Fluminense

O jovem atacante marcou três gols e deu o mesmo número de assistências nesta edição do Campeonato Brasileiro

Conforme adiantado pela Goal, Marcos Paulo será mais um brasileiro a tomar o rumo do futebol espanhol. O Atlético de Madrid está muito próximo de anunciar a contratação do jovem atleta revelado pelo Fluminense. Aos 19 anos, o atacante que é um dos destaques do tricolor Carioca nesta temporada firmou um acordo até 2026 com o clube colchonero.

A única questão que falta ser acordada está no pagamento ou não ao Fluminense. Como tem contrato com o clube carioca até junho de 2021, Marcos Paulo poderia deixar as Laranjeiras sem custos. A vontade do atacante seria a de sair deixando alguma quantia em dinheiro para o clube que o revelou. Em meio à certeza do acordo, o Atleti avalia duas situações: ou espera o fim de contrato do jovem, sem precisar gastar dinheiro de transferência, ou aceitaria pagar ao Fluminense uma quantia de, no máximo, 2 milhões de euros.

A intenção do Atlético de Madrid é de testar Marcos Paulo já na próxima pré-temporada, para ver se o jovem nascido em São Gonçalo consegue convencer o técnico Diego Simeone de suas habilidades. Caso isso não aconteça, a tendência é que seja emprestado para ganhar experiência europeia em outra equipe do Velho Continente.

Considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro, Marcos Paulo é destro e atuou a maior parte desta campanha se alternando entre a ponta-esquerda e o centro de ataque, sendo que também consegue jogar pelo lado direito. Outro ponto positivo para o Atleti nesta negociação é que o jovem já possui um passaporte europeu, uma vez que possui cidadania portuguesa e inclusive defende a equipe lusa nas seleções de base.

Ainda não é oficial, mas já está tudo acertado para Marcos Paulo vestir a camisa do Atlético de Madrid.