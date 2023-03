Manchester United x Southampton ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela 27ª rodada; veja como acompanhar na internet

Manchester United e Southampton se enfrentam na manhã deste domingo (12), às 11h (de Brasília), no Old Trafford, pela 27ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalado com a goleada aplicada sobre o Betis por 4 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, o Manchester United volta as atenções para o Campeonato Inglês buscando reencontrar o caminho da vitória - na última rodada foi derrotado pelo Liverpool por 7 a 0, em Anfield. No momento, os Red Devils aparecem na terceira posição, com 49 pontos.

Do outro lado, o Southampton está na zona de rebaixamento, com 21 pontos, e vem de vitória sobre o Leicester City por 1 a 0.

Em 132 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United possui ampla vantagem: 68 vitórias, contra apenas 27 do Southampton, além de 37 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, os Red Devils venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst.

Southampton: Bazunu; Maitland-Niles, Bella-Kotchap, Bednarek, Walker-Peters; Ward-Prowse, Lavia; Walcott, Alcaraz, Sulemana; Adams.

Desfalques

Manchester United

Christian Eriksen e Donny van de Beek seguem no departamento médico.

Southampton

Lesionados, Valentino Livramento e Juan Larios são desfalques.

Quando é?