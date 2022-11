Os planos do Manchester United para a pausa da Copa do Mundo

Erik ten Hag revelou os planos do Manchester United para o intervalo da Copa do Mundo, dizendo deste ano como uma "temporada estranha"

Faltando 19 dias para a Copa do Mundo, que acontece no Qatar, entre novembro e dezembro deste ano, o técnico do Manchester United Erik ten Hag esclareceu como o clube está se preparando para enfrentar a pausa única no meio da temporada.

Em entrevista ao site oficial do clube, Ten Hag confirmou que o United tem dois amistosos marcados e falou mais sobre seus planos. Além disso, o treinador admitiu: “É uma temporada estranha”.

Ele acrescentou: “Não é como de costume, pois temos uma Copa do Mundo, mas também os jogadores ficarão para trás. Temos que treiná-los durante essas seis semanas e temos que dar a eles o programa certo para que permaneçam no nível certo de condicionamento físico, mas também permaneçam na forma certa e também no estilo de equipe."

“Fizemos um programa para fazer isso, da forma mais otimizada possível. Então, vamos treinar aqui (em Carrington) por uma semana, oito ou nove dias e, depois, teremos uma pequena pausa. Então vamos treinar e ir para a Espanha para um campo de treinamento por uma semana."

Diante disso, o United fará dois amistosos durante o intervalo da Copa do Mundo, com um ainda a ser anunciado. Os Red Devils enfrentarão o Cádiz, de La Liga, em 7 de dezembro, na Espanha, com um olho no retorno à verdadeira ação, contra o Nottingham Forest, em 27 de dezembro.

Antes dessa pausa, a equipe de Ten Hag tem uma série de grandes jogos para disputar, inclusive uma viagem à Espanha, para enfrentar a Real Sociedad, onde precisa de uma vitória para liderar o grupo da Liga Europa e evitar ter que jogar uma rodada extra de jogos na competição.