Manchester United x Milan: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Manchester United e Milan se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 14h55 (de Brasília), no Old Trafford, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

A Fox Sports é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta (11), às 14h55 (de Brasília). Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Ainda brigando pelo título da Premier League, o Manchester United volta suas atenções para a Europa League.

Para o primeiro duelo das oitavas de final, os ingleses não sabem se poderão contar com Marcus Rashford e Cavani, que pode deixar o clube em breve.

Já De Gea ainda está na Espanha após o nascimento de seu filho, o que deixaria a porta aberta para Dean Henderson manter seu lugar na equipe titular.

