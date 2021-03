Manchester United acaba com invencibilidade do City e quem bateu recordes foi Solskjaer

Jogando em pleno Etihad Stadium, os Red Devils bateram o time de Guardiola por 2 a 0 e encerrara a sequência de 21 vitórias seguidas do rival

Chegou ao fim a maior sequência de vitórias já estipulada por um clube inglês. O Manchester City, líder isolado da Premier League e que vinha de 21 vitórias considerando todas as competições, foi derrotado pelo United, seu maior rival, no clássico realizado pela 27ª rodada da Premier League. Bruno Fernandes, de pênalti, e Luke Shaw fizeram os gols no triunfo por 2 a 0 – a primeira derrota dos Citizens desde novembro de 2020, após 28 partidas. Mesmo com o resultado, a diferença dos Citizens para os Red Devils, vice-líderes, é de 11 pontos na tabela.

“Nós jogamos bem, exceção aos 10 primeiros minutos, e infelizmente não conseguimos ser cirúrgicos. Parabéns ao United. Hoje nós perdemos e esta é a notícia, mas a notícia é que nós vencemos 21 vezes seguidas. Esta é a notícia. Este resultado vai nos ajudar muito para entendermos o quão difícil que é. Nós sabíamos, mas às vezes é preciso não vencer uma partida para perceber, e o próximo (jogo) é importante. Ainda tem várias partidas para jogarmos, precisamos voltar a vencer e o próximo jogo será uma oportunidade para isso”, avaliou um otimista Pep Guardiola.

Pés no chão, o técnico do United, Ole Gunnar Solskjaer preferiu focar no jogo a jogo e não quis falar muito sobre a corrida pelo título inglês desta temporada: “Eles (Man.City) estão muito longe, na frente, para pensarmos se podemos alcançá-los”, disse o norueguês. A curiosidade é que se chegou ao fim a sequência histórica dos Citizens, foi justamente Solskjaer quem deixou o Etihad Stadium com recordes para a sua carreira.

Dentre os treinadores que enfrentaram Pep Guardiola por pelo menos três partidas, Solskjaer é o único a ter vencido o catalão mais vezes (4 vitórias) do que perdeu (3). Além disso, o norueguês é o primeiro técnico na história do United a vencer todos os seus três primeiros jogos fora de casa contra o City. Solskjaer é o único treinador, ao menos até este momento, a ter vencido três jogos jogando fora de casa contra equipes comandadas por Pep Guardiola.