Pai de Cavani confirma desejo do filho de sair do Manchester United: "não se sente cômodo"

Luis Cavani também ficou animado com a possibilidade do atacante vestir a camisa do Boca Juniors

O atacante Edison Cavani não deve seguir no Manchester United. Luis Cavani, pai do atacante, confirmou em entrevista ao canal argentino TyC Sports, que o jogador está insatisfeito na Inglaterra e não quer continuar nos Reds Devils.

"Para o meio do ano seria o retorno para a América do Sul. A ideia do meu filho é não seguir lá, ele quer voltar. Ele ficou muito chateado com a sanção que recebeu por dizer 'negrito'. Meu filho não se sente cômodo na Inglaterra e quer voltar a estar mais perto da família".

Pai de Cavani ainda confirmou que Boca é a principal opção do jogador caso opte realmente por um retorno ao futebol sul-americano.

"Se volta para a América do Sul, ele se inclina para o Boca. Sempre o seduziu a ideia de jogar no Boca. Sabems muito bem o que é a torcida do Boca, sempre vou buscar a felicidade do meu filho".

Em setembro, Cavani agitou o mercado de transferências após a saída do PSG. O jogador esteve perto de fechar com o Benfica e despertou o interesse até mesmo do Grêmio. No entanto, optou por vestir a camisa do Manchester United.

Cavani tem contrato com o United até 30 de junho deste ano e uma opção de renovação. Recentemente, o técnico Ole Gunnar Solskjaer rasgou elogios ao uruguaio e disse que o clube deve sentar com o jogador para debater uma possível renovação.